Mercato Verona adesso è ufficiale! Arthur Borghi è il nuovo portiere dei gialloblù Il comunicato ufficiale

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Verona ha ufficializzato l’ingaggio di Arthur Borghi come nuovo portiere. Con questo trasferimento, la squadra rafforza il reparto tra i pali nel mercato invernale, puntando su un giocatore giovane e promettente. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo, segnando un passo importante per il club nella fase attuale della stagione.

Mercato Verona, arriva l’annuncio: Arthur Borghi è il nuovo estremo difensore. Il comunicato ufficiale del club Il Verona muove i primi passi nel mercato invernale e sistema il reparto più delicato: tra i pali arriva Arthur Borghi, nuovo portiere gialloblù. Il club ha ufficializzato l’operazione con una nota diffusa nelle ultime ore, confermando così un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato verona adesso 232 ufficiale arthur borghi 232 il nuovo portiere dei giallobl249 il comunicato ufficiale

© Calcionews24.com - Mercato Verona, adesso è ufficiale! Arthur Borghi è il nuovo portiere dei gialloblù. Il comunicato ufficiale

Leggi anche: Calciomercato Parma, adesso è ufficiale! I ducali annunciano il nuovo portiere Vicente Guaita: il comunicato ufficiale

Leggi anche: Genoa, adesso è ufficiale! Nuovo acquisto in dirigenza per il Grifone: ecco il ruolo che ricoprirà! Il comunicato ufficiale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Mattino | Lucca-Lang è addio?.

Verona, Sogliano: "Cruz preso ora perché sarebbe stato fermo. Abbiamo situazioni in stand-by" - Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, nel corso della conferenza stampa di fine mercato, ha precisato alcune decisioni che sono state prese dal club, come quella di anticipare l'arrivo ... tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.