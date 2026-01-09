Il Verona ha ufficializzato l’ingaggio di Arthur Borghi come nuovo portiere. Con questo trasferimento, la squadra rafforza il reparto tra i pali nel mercato invernale, puntando su un giocatore giovane e promettente. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo, segnando un passo importante per il club nella fase attuale della stagione.

Mercato Verona, arriva l’annuncio: Arthur Borghi è il nuovo estremo difensore. Il comunicato ufficiale del club Il Verona muove i primi passi nel mercato invernale e sistema il reparto più delicato: tra i pali arriva Arthur Borghi, nuovo portiere gialloblù. Il club ha ufficializzato l’operazione con una nota diffusa nelle ultime ore, confermando così un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Verona, adesso è ufficiale! Arthur Borghi è il nuovo portiere dei gialloblù. Il comunicato ufficiale

