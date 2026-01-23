Napoli in emergenza verso Torino | Conte conta gli assenti per la sfida con la Juventus

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus all’Allianz Stadium di Torino nella 22ª giornata di Serie A. La squadra azzurra si presenta in condizioni di emergenza, con diverse assenze che influenzeranno la strategia di gioco. La partita rappresenta un banco di prova importante in un momento difficile, richiedendo attenzione e adattamento da parte di tutti i protagonisti.

Il Napoli si presenterà domenica pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino per la sfida contro la Juventus, valida per la 22ª giornata di Serie A, in una situazione di piena emergenza. La squadra allenata da Antonio Conte dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili che ha inciso profondamente sulle rotazioni e sull’assetto tattico in vista di uno degli appuntamenti più delicati della stagione. Il match, in programma nel tardo pomeriggio, arriva in un momento complesso per i campioni d’Italia, falcidiati da problemi muscolari e infortuni di varia natura che hanno colpito tutti i reparti, dalla difesa all’attacco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

