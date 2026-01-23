Napoli è fatta per il primo acquisto di gennaio | già in campo contro la Juve il contratto

Il Napoli ha concluso l’accordo per l’acquisto di un giovane giocatore dal Verona, ufficializzando l’operazione nelle ultime ore di mercato. Il nuovo acquisto, già presente in campo contro la Juventus, si inserisce nel progetto della squadra per la stagione. La trattativa si è svolta con attenzione e determinazione, contribuendo a rafforzare l’organico del Napoli per le sfide future.

Il Napoli ha definito l’acquisto di Giovane dal Verona, chiudendo una trattativa portata avanti con decisione negli ultimi giorni. L’accordo tra i club è totale e domani il calciatore sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto fino al 2030, che gli garantirà un ingaggio da 1,2 milioni di euro a stagione. Un’operazione che conferma la volontà del club azzurro di intervenire subito per rinforzare la rosa. Giovane arriva a Napoli con l’obiettivo di dare immediatamente una mano alla squadra, soprattutto per rimediare agli infortunati che hanno ridotto le rotazioni a disposizione dell’allenatore.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, il retroscena dell'acquisto di Hojlund in 48h: "Mister, è fatta". Conte si aspetta una nuova chiamata a gennaio

