Scelta fatta il neo acquisto del Napoli può dire già addio | formula a sorpresa

Il Napoli si gode i progressi dell’ultimo periodo e il successo in Supercoppa. Il merito di questo momento va dato anche ai neo acquisti, che stanno man mano riuscendo a mettere la loro impronta sui risultati azzurri. Fra loro ce n’è però uno che è un vero e proprio caso: si tratta di Lorenzo Lucca, che potrebbe dire addio già a gennaio per un prestito oneroso. Lucca può lasciare il Napoli: la formula della cessione. Secondo quanto affermato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Napoli accetterebbe un’offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato per cedere Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

