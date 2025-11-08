Pisa Cremonese Gilardino | Siamo stati concreti nel momento giusto Questo gruppo sta dimostrando una cosa

Calcionews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa Cremonese, Gilardino nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi dopo la vittoria. Il Pisa finalmente si sblocca in questo campionato. Una rete di Touré ha permesso ai nerazzurri di avere la meglio sulla Cremonese. Nel post partita Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa cremonese gilardino siamo stati concreti nel momento giusto questo gruppo sta dimostrando una cosa

© Calcionews24.com - Pisa Cremonese, Gilardino: «Siamo stati concreti nel momento giusto. Questo gruppo sta dimostrando una cosa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pisa cremonese gilardino siamoTramoni trasforma il Pisa, Toure stende la Cremonese: 1° successo per Gilardino - I toscani si impongono di misura all'Arena Garibaldi contro i grigiorossi di Nicola e salgono a quota 9 punti in classifica ... Scrive tuttosport.com

pisa cremonese gilardino siamoPisa-Cremonese 1-0: video, gol e highlights - La squadra di Gilardino si sblocca e conquista la prima vittoria del suo campionato, battendo 1- Come scrive sport.sky.it

pisa cremonese gilardino siamoPisa-Cremonese 1-0: Touré lancia i nerazzurri, prima vittoria per Gilardino - Nell'anticipo del venerdì che apre l'undicesima giornata di Serie A, la rete del centrocampista tedesco regala ai toscani neopromossi il primo successo stagionale in campionato. Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Cremonese Gilardino Siamo