Buffon svela | Per Tudor problemi di empatia con la dirigenza Spalletti la scelta migliore per la Juve ma mi dispiace solo per una cosa Cosa ha detto l’ex bianconero

Buffon, ex portiere della Juve e attuale capo delegazione dell’Italia, ha parlato così dell’esonero di Tudor e dell’arrivo di Spalletti. A Viva El Futbol, Gianluigi Buffon ha inquadrato così gli ultimi – frenetici – giorni in casa Juventus. LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI JUVE SPORTING JUVE – «Era partita bene, non so quanto convinta del progetto. Vedendo l’esonero di Tudor e il momento in cui è stata fatta, mi fa pensare che non ci fosse tutta questa convinzione inizialmente. Poi sei andato a mettere la toppa migliore che ci fosse, la scelta di Spalletti può garantire al popolo juventino una serie di risultati che tifosi e società stanno aspettando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
