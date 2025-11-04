Buffon, ex portiere della Juve e attuale capo delegazione dell’Italia, ha parlato così dell’esonero di Tudor e dell’arrivo di Spalletti. A Viva El Futbol, Gianluigi Buffon ha inquadrato così gli ultimi – frenetici – giorni in casa Juventus. LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI JUVE SPORTING JUVE – «Era partita bene, non so quanto convinta del progetto. Vedendo l’esonero di Tudor e il momento in cui è stata fatta, mi fa pensare che non ci fosse tutta questa convinzione inizialmente. Poi sei andato a mettere la toppa migliore che ci fosse, la scelta di Spalletti può garantire al popolo juventino una serie di risultati che tifosi e società stanno aspettando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon svela: «Per Tudor problemi di empatia con la dirigenza. Spalletti la scelta migliore per la Juve ma mi dispiace solo per una cosa». Cosa ha detto l’ex bianconero