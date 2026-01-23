Muse – Concerto narrato al vial la rassegna allo Spazio Officina di Cittadella

Domenica 25 gennaio, allo Spazio Officina di Cittadella, prende il via “Muse – Concerto narrato”, una rassegna culturale che unisce teatro e musica. Organizzata nel laboratorio polifunzionale di Via del Folo 21, la serie di eventi si svolgerà da gennaio a maggio, offrendo sei appuntamenti dedicati a diverse tematiche e espressioni artistiche. Un’occasione per avvicinarsi a proposte culturali di qualità nel cuore dell’alta padovana.

Prende il via domenica 25 gennaio una nuova proposta culturale nell'alta padovana. Il laboratorio polifunzionale Spazio Officina di Via del Folo 21 a Cittadella (PD) inaugura una rassegna teatral-musicale che, da gennaio a maggio, porterà in scena sei appuntamenti tra teatro civile, concerti narrati e spettacoli di impegno sociale. L'iniziativa, promossa dall'ingegner Roberto Reffo, patron de La Meccanica, si colloca all'interno del più ampio progetto Spazio Officina di Via del Folo (www.viadelfolo.com), centro di innovazione sociale e culturale concepito come luogo fisico di lavoro, formazione, creatività e relazione.

