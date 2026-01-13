‘La bestemmia degli Angeli Caduti’ allo spazio Muse di Succivo

Tempo di lettura: 2 minuti Il 18 gennaio 2026 lo Spazio Muse all’interno del Casale di Teverolaccio di Succivo    ospiterà la co-produzione Lombardi Creative Studios – Collettivo Asse162:  LA BESTEMMIA DEGLI ANGELI CADUTI. L’opera,  scritta e diretta da Floriana Verde,  trova il suo contesto nella  Sura   XVIII  del  Corano   –  La Caverna:  «il racconto dei giusti che si addormentarono in attesa che l’ingiusto finisse».   Al centro della scena  una famiglia, protagonista di un cortocircuito,  che si risveglia mentre l’ingiusto è ancora in atto più violento che mai.   La realtà  – fatta di quotidianità, fede serrata e speranza delusa –  si realizza nell’onirico: tutto è lontano dallo scorrere del tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

