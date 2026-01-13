‘La bestemmia degli Angeli Caduti’ allo spazio Muse di Succivo

Il 18 gennaio 2026, lo Spazio Muse di Succivo ospiterà la co-produzione di Lombardi Creative Studios e Collettivo Asse162, intitolata

Tempo di lettura: 2 minuti Il 18 gennaio 2026 lo Spazio Muse all’interno del Casale di Teverolaccio di Succivo ospiterà la co-produzione Lombardi Creative Studios – Collettivo Asse162: LA BESTEMMIA DEGLI ANGELI CADUTI. L’opera, scritta e diretta da Floriana Verde, trova il suo contesto nella Sura XVIII del Corano – La Caverna: «il racconto dei giusti che si addormentarono in attesa che l’ingiusto finisse». Al centro della scena una famiglia, protagonista di un cortocircuito, che si risveglia mentre l’ingiusto è ancora in atto più violento che mai. La realtà – fatta di quotidianità, fede serrata e speranza delusa – si realizza nell’onirico: tutto è lontano dallo scorrere del tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

