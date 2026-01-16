Musical! | concerto solidale allo Spazio Arena di Avellino

Domani, sabato 17 gennaio alle ore 19.30, lo Spazio Arena di Avellino ospiterà “Musical!”, un concerto a favore dell’AVSI. L’evento si propone di raccogliere fondi per iniziative di solidarietà e sviluppo, offrendo un momento di musica e condivisione alla comunità locale. Un’occasione per sostenere progetti umanitari attraverso un appuntamento culturale accessibile e tranquillo.

Domani, sabato 17 gennaio alle ore 19.30, lo Spazio Arena, nel cuore di Avellino, ospiterà "Musical!", un concerto speciale a sostegno dell'AVSI. Protagonisti della serata saranno Giuseppe di Capua e Marina Bruno.Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le più grandi musiche da.

