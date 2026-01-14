Moviola Inter Lecce Marelli parla così del rigore revocato ai nerazzurri | Ecco la ricostruzione dell’episodio

L’episodio del rigore revocato all’Inter contro il Lecce è stato oggetto di analisi da parte di Marelli, che ha fornito una ricostruzione dettagliata dell’episodio. Dopo la review, Maresca ha deciso di rivedere la decisione, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Di seguito, un’analisi accurata e obiettiva dell’evento, basata sulle immagini e sui commenti dell’esperto.

Inter News 24 Moviola Inter Lecce, Maresca torna sui suoi passi dopo la review: ecco l'analisi di Marelli a Dazn. Le sue parole. Episodio chiave a metà del primo tempo del match di San Siro tra l' Inter di Cristian Chivu e il Lecce. Al minuto 28, la partita è stata interrotta per un lungo consulto al monitor che ha cambiato le sorti dell'incontro: l'arbitro Fabio Maresca, dopo aver inizialmente assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri, ha deciso di revocare la massima punizione tra le proteste del pubblico milanese. L'azione incriminata ha visto protagonista Ange-Yoan Bonny, atterrato in area di rigore dopo un contatto con Danilo Veiga.

Inter-Lecce, moviola: Maresca concede e poi revoca dopo review al VAR un rigore per un contatto fra Danilo Veiga e Bonny - Grande avvio dell'Inter e, dopo il gol di Dimarco, ci prova anche Thuram che sta per sguscia ... eurosport.it

Maresca dà un rigore all'Inter contro il Lecce, poi lo toglie. Marelli: "C'era anche fuorigioco" - Calcio di rigore inizialmente assegnato in favore dell'Inter e poi revocato a metà del primo tempo della partita di Serie A di San Siro che. tuttomercatoweb.com

Un rigore figlio dei tempi (e della moviola) C’è un passaggio chiave che Repubblica mette al centro dell’analisi: “Il rigore assegnato all’Inter è un genere di fallo che fino a un paio d’anni fa non esisteva”. Una frase che fotografa meglio di mille replay il dibattito facebook

