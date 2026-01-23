Motor Bike Expo si apre a Verona l' edizione dei grandi numeri | Qui si traccia il futuro del settore

Il Motor Bike Expo di Verona è tornato a rappresentare un punto di riferimento per il settore delle due ruote. L'apertura con la serata “Vernice e Benzina” ha confermato la rilevanza dell’evento, che quest’anno si distingue per numeri importanti e una forte attenzione al futuro delle motociclette. Un’occasione per conoscere le novità e le tendenze del mercato, consolidando il ruolo di questa manifestazione come appuntamento principale all’inizio della stagione.

La serata "Vernice e Benzina" ha aperto ufficialmente il Motor Bike Expo, confermando anche quest'anno il ruolo dell'evento come appuntamento inaugurale del calendario motoristico di inizio stagione. Giovedì 22 gennaio, alla vigilia dell'apertura dei padiglioni di Veronafiere, la kermesse. Motor Bike Expo 2026 scalda i motori: Andrea Verona è il nuovo ambassador dell'evento. Motor Bike Expo 2026 si avvicina, confermandosi come uno degli eventi principali per la cultura motociclistica in Europa. Arriva a Verona Motor Bike Expo: divieti e provvedimenti per la viabilità in zona Fiera. In vista del Motor Bike Expo dal 23 al 25 gennaio 2026 a Veronafiere, il Comune di Verona ha adottato provvedimenti temporanei sulla viabilità e la sosta. A Verona inaugurata 31/a edizione di Motor Bike Expo. Per tre giorni Verona è il paradiso delle due ruote a motore, con la 31/a edizione di Motor Bike Expo, che si è aperta questa mattina nel quartiere fieristico scaligero, dove proseguirà fino a domenica. Triumph Motorcycles a Motor Bike Expo 2026 con cinque nuovi modelli. Triumph Motorcycles presente al Motor Bike Expo 2026 di Verona dal 23 al 25 gennaio con cinque modelli in anteprima nazionale, anticipando le novità della gamma MY 2026. La Marina Militare si trova al Motor Bike Expo, al Padiglione 9 di Veronafiere a Verona. Dal 23 gennaio al 25 gennaio, dalle 9:00 alle 19:00, potrete conoscere gli specialisti della Marina, vivere esperienze virtuali tra cui il tour a bordo di nave Amerigo Vespucci.

