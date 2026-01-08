Motor Bike Expo 2026 scalda i motori | Andrea Verona è il nuovo ambassador dell' evento
Motor Bike Expo 2026 si avvicina, confermandosi come uno degli eventi principali per la cultura motociclistica in Europa. Dal 23 al 25 gennaio, Veronafiere ospiterà l'edizione che vede Andrea Verona come nuovo ambassador. Un’occasione per appassionati, professionisti e pubblico di scoprire le novità e le tendenze del settore motociclistico in un contesto internazionale.
È iniziato il conto alla rovescia per Motor Bike Expo 2026, che tornerà a Veronafiere da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, confermandosi come uno degli appuntamenti centrali per la cultura motociclistica europea. Dopo il successo dell’ultima edizione, la manifestazione si prepara ad accogliere. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Veronafiere riaccende la passione per le due ruote: torna il Motor Bike Expo
Leggi anche: Verona-Inter, probabili formazioni: Carlos Augusto scalda i motori
1° MEMORIAL LUCA SALVADORI a Motor Bike Expo 2026; Motor Bike Expo 2026 scalda i motori: Andrea Verona è il nuovo ambassador dell'evento; Andrea Verona nuovo ambassador di Motor Bike Expo; Andrea Verona a Motor Bike Expo 2026: il campione mondiale di Enduro protagonista a Verona.
Veronafiere riaccende la passione per le due ruote: torna il Motor Bike Expo - Dal 23 al 25 gennaio 2026 Motor Bike Expo tornerà ad accendere Veronafiere, confermandosi come l’evento di riferimento in Europa per la cultura motociclistica. veronasera.it
A Motor Bike Expo il primo Memorial Luca Salvadori - Si avvicina a grandi passi Motor Bike Expo, in programma nei giorni 23, 24 e 25 gennaio a Verona, appuntamento ... motorinolimits.com
Motor Bike Expo 2026: gara di Supermotard per il 1° Memorial Luca Salvadori - News: L’evento vedrà numerosi campioni sfidarsi in una gara a inseguimento su un’inedita pista allestita nell’area esterna della manifestazione, in programma a Verona nelle giornate del 23, 24 ... gpone.com
A Motor Bike Expo 2026 la prima edizione del Memorial Luca Salvadori! - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.