Mosca | Il Donbass è russo Via Kiev o nessuna tregua

Mosca rafforza le sue posizioni nel conflitto con l'Ucraina, dichiarando il Donbass come territorio russo e chiedendo a Kiev di lasciare la regione per ottenere una tregua. La questione si inserisce in un contesto di crescente pressione internazionale e tensioni tra Mosca e Washington, con implicazioni significative per il futuro della regione.

La morsa di Mosca si aggiunge al pressing americano su Kiev: l'Ucraina dovra' lasciare il Donbass, "che appartiene interamente alla Russia", dice il diplomatico e stretto consigliere di Vladimir Putin, Yuri Ushakov. E senza un ritiro delle truppe ucraine dalla regione, non potra' esserci nessun cessate il fuoco. Ushakov premette di non avere ancora visionato il nuovo piano Usa con le ipotetiche correzioni ma boccia le novita' che Kiev, Ue e Usa stanno faticosamente negoziando. "Dopo tutti questi negoziati con l'Europa e l'Ucraina, dovremmo vedere il documento o i documenti, e vedremo cosa ne e' stato di questi documenti dopo questi contatti", dice il consigliere del Cremlino. Iltempo.it

#Ucraina Il nodo del #Donbass resta al centro delle trattative per una soluzione del conflitto: Zelensky smentisce l'ipotesi di una zona cuscinetto. Mosca parla di cessate il fuoco solo dopo il ritiro delle truppe di Kiev. Trump avverte: "Basta giochi". @ilario82 #G x.com

#Ucraina Per il Cremlino, con i colloqui in Europa Zelensky vuole inserire nel piano di pace USA "proposte inaccettabili" per Mosca. Sulla proposta di un referendum sul destino del #Donbass, il consigliere Ushakov dice: "Appartiene alla Russia, secondo la - facebook.com facebook