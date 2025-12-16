Ucraina Tajani | Accordo di pace fatto al 90% Ma Mosca non cede su Donbass e truppe Nato

Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato che l’accordo di pace tra Russia e Ucraina è concluso al 90%, evidenziando progressi significativi nei negoziati. Tuttavia, persistono divergenze sulla questione del controllo del Donbass e delle zone occupate, mentre Mosca mantiene la sua posizione sulle truppe NATO e l'influenza nella regione.

(Adnkronos) – L'accordo di pace tra Russia e Ucraina è fatto al 90%. Ma resta il nodo del controllo territoriale del Donbass e delle aree occupate. Questo in sintesi il bilancio di due giorni di colloqui intensi tra il presidente ucraino Volodymyr?Zelensky, gli inviati americani e i leader europei. Secondo fonti diplomatiche, sono stati compiuti . Periodicodaily.com

ucraina tajani accordo paceUcraina, Tajani: "Accordo di pace fatto al 90%". Ma Mosca non cede su Donbass e truppe Nato - Resta però il nodo del Donbass e la questione della presenza di truppe Nato, mentre le parti continuan ... adnkronos.com

ucraina tajani accordo paceUcraina, Mosca: “Nessun compromesso su territori” – La diretta - All'indomani del vertice di Berlino e dei primi veri spiragli di pace, la Russia torna oggi a dettare condizioni dure per la cessazione delle ostilità. lapresse.it

