Ucraina Tajani | Accordo di pace fatto al 90% Ma Mosca non cede su Donbass e truppe Nato

Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato che l’accordo di pace tra Russia e Ucraina è concluso al 90%, evidenziando progressi significativi nei negoziati. Tuttavia, persistono divergenze sulla questione del controllo del Donbass e delle zone occupate, mentre Mosca mantiene la sua posizione sulle truppe NATO e l'influenza nella regione.

(Adnkronos) – L'accordo di pace tra Russia e Ucraina è fatto al 90%. Ma resta il nodo del controllo territoriale del Donbass e delle aree occupate. Questo in sintesi il bilancio di due giorni di colloqui intensi tra il presidente ucraino Volodymyr?Zelensky, gli inviati americani e i leader europei. Secondo fonti diplomatiche, sono stati compiuti .

