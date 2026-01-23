Mosca e Teheran rafforzano la loro collaborazione in risposta alle sfide dell’isolamento internazionale e alle sanzioni occidentali. Questa partnership, più che un’alleanza ideologica, si configura come un’area di convergenza pragmatica, che influenza le dinamiche energetiche, le strategie di potere e le relazioni nel cuore dell’Eurasia. Un’analisi che evidenzia come le scelte condivise modellino gli equilibri geopolitici della regione.

La relazione tra Russia e Iran viene spesso descritta come un asse ideologico anti-occidentale. In realtà, è più corretto leggerla come una partnership adattiva, costruita sull’isolamento internazionale, sulla pressione delle sanzioni e su una convergenza eminentemente transazionale. Mosca e Teheran non condividono una visione del mondo, ma un problema strutturale: la difficoltà di sopravvivere dentro un ordine economico e finanziario dominato dall’Occidente. Questa convergenza si è rafforzata dopo il 2022, quando l’invasione dell’Ucraina ha trasformato la Russia in uno Stato sanzionato su larga scala. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mosca e Teheran: come la crisi iraniana riscrive energia, sanzioni e potere nel cuore dell’Eurasia

Leggi anche: Russia, la flotta fantasma e il ‘caso’ Isole Cook: così Mosca e Teheran eludono le sanzioni

Leggi anche: Pechino entra nel Middle Corridor e ridisegna l’Eurasia oltre Mosca

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Iran, la preoccupazione della Russia. Che però non interverrà; Putin e gli ayatollah. L'Iran è la vittima più illustre del parassitismo strategico di Mosca; Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta.

Come le sanzioni occidentali hanno fatto crollare l'Iran e rafforzato l'asse del maleCon un intervento statunitense in Iran, Cina e Russia aiuterebbero la Repubblica islamica? In geopolitica non contano le amicizie, ma gli interessi ricorda l'analista Silvia Boltuc. Ma Teheran ha un ... today.it

Da Caracas a Teheran, Putin non è in grado di difendere gli alleatiPerché Mosca non è in grado di difendere i suoi alleati? Dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad nel 2024, e la conseguente fuga del dittatore siriano a Mosca, dopo il blitz ... ilmessaggero.it

Libertà e poi… Ovvero a Teheran, come a Mosca e a Praga e in ogni luogo di tirannia, dove si fa commercio clandestino di bellezza (di M. Feltri) x.com

Di Giuseppe Gagliano* MOSCA. Sulla carta, tra Russia e Iran esiste un partenariato strategico complessivo entrato in vigore nell’ottobre 2025. Nella pratica, però, quando Teheran finisce sotto pressione interna e sotto la minaccia di ulteriori azioni militari statu - facebook.com facebook