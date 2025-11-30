Pechino entra nel Middle Corridor e ridisegna l’Eurasia oltre Mosca

Per anni, il grande ponte terrestre tra Cina ed Europa (la China-Europe Railway Express ) ha fatto affidamento quasi esclusivamente sul corridoio settentrionale, la lunga arteria ferroviaria che attraversa il territorio russo prima di raggiungere Bielorussia e, attraverso la Polonia, l’ Unione Europea. Era la via più rapida, collaudata e dotata di una capacità notevole, un pilastro imprescindibile della Belt and Road Initiative lanciata da Xi Jinping nel 2013. Ma la guerra in Ucraina, scoppiata nel febbraio 2022, ha cambiato radicalmente lo scenario. Boicottaggi, restrizioni, instabilità politica e timori reputazionali hanno spinto molti operatori logistici europei a evitare un passaggio così strettamente legato alla Russia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

