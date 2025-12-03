Russia la flotta fantasma e il ‘caso’ Isole Cook | così Mosca e Teheran eludono le sanzioni

(Adnkronos) – Decine di petroliere delle cosiddette flotte fantasma russa e iraniana battono bandiera delle Isole Cook per nascondere traffici di petrolio illegali ed eludere i controlli sulle sanzioni internazionali. Le navi, gestite da armatori stranieri senza alcun legame diretto con l'arcipelago del Pacifico, utilizzano un piccolo ufficio vicino a una pizzeria come sede ufficiale.

