Mosaico Galati un altro frammento torna a casa | sarà esposto nell’ex chiostro di San Rocco a Carini

Il mosaico “N.I.47275”, conservato presso il Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo, torna a Carini e sarà esposto nell’ex chiostro di San Rocco. Accanto al Mosaico Galati, questa opera completa un percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico locale. La collocazione nel padiglione di corso Garibaldi 178 offre un’occasione di fruizione pubblica e di tutela del patrimonio storico della città.

Il frammento di mosaico "N.I.47275", custodito nei depositi del Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo, è tornato a Carini per essere custodito ed esposto accanto al Mosaico Galati nel padiglione che si trova all'interno dell'ex chiostro di San Rocco, in corso Garibaldi 178. A richiedere il trasferimento del frammento al museo che lo custodiva, nel 2023, è stato il Comune di Carini (PA). La richiesta è stata accolta ed è arrivata anche la concessione in comodato d'uso per ...

