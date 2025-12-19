Tra un anno, l’auditorium del Chiostro di San Nicolò tornerà a disposizione, grazie al completamento dei lavori di miglioramento sismico dell’ex chiesa del complesso monumentale. Un intervento fondamentale per garantire sicurezza e valorizzare nuovamente uno dei luoghi più suggestivi della città, pronto a riprendere vita come spazio culturale e di aggregazione.

© Lanazione.it - Chiostro di San Nicolò pronto fra un anno

Tra un anno tornerà a disposizione l’auditorium del chiostro di San Nicolò. Sono stati aggiudicati i lavori di miglioramento sismico dell’ex chiesa del complesso monumentale di San Nicolò. L’intervento, che verrà realizzato dalla ditta Loa Costruzioni Srl di Roseto degli Abruzzi, inizierà nel mese di gennaio 2026 e avrà una durata di 12 mesi. Gli interventi previsti dal progetto sono finalizzati sia a ripristinare la continuità della struttura muraria, incrementandone la resistenza (ad esempio attraverso opere di scuci-cuci su tutte le pareti e volte lesionate), sia a rinforzare le strutture della copertura e a ridurre le azioni trasmesse alle pareti dell’abside poligonali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Lo skatepark innovativo nel quartiere San Rocco: pronto fra meno di un anno

Leggi anche: Chiostro di San Cristoforo ’Foto mosse’ in mostra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

San Lorenzo, il chiostro ritrovato Pronto il nuovo polo per il turismo Struttura riaperta dopo vent’anni - Domenica si è tenuta l’inaugurazione del sito all’interno del Convento di San Lorenzo, che è stato chiuso al pubblico per oltre 20 ... lanazione.it

Il BAC - Borgo Arti Collescipoli è felice di ospitare al chiostro di Santa Cecilia, nell'ambito degli eventi del Natale di San Nicola, questa colorata e vivace recita della scuola di Collescipoli, mercoledì 17 dicembre dalle ore 16. A seguire, in sala Garibaldi, la pi - facebook.com facebook