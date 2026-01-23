Morti sul lavoro | tre tragedie in un solo giorno oggi 23 gennaio a Palermo Livorno e L’Aquilano

Il 23 gennaio 2026 si è concluso con tre incidenti mortali sul lavoro, avvenuti a Palermo, Livorno e L’Aquilano. Una giornata che evidenzia ancora una volta la fragilità delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla tutela dei lavoratori, per ridurre il rischio di tragedie come queste.

Una giornata drammatica per la sicurezza sul lavoro. Il 23 gennaio 2026 segna un'altra giornata nera per i lavoratori italiani. In poche ore, tre operai hanno perso la vita in tre incidenti distinti, avvenuti a Palermo, Livorno e in provincia dell'Aquila. Sebbene le circostanze siano diverse, tutte le tragedie mettono in luce gravi carenze nella sicurezza sui cantieri, ora al centro delle indagini delle autorità competenti. Secondo i sindacati, il numero crescente di vittime rappresenta ormai un'emergenza nazionale, che richiede interventi urgenti e controlli più rigorosi.

