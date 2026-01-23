Tre operai morti oggi sul lavoro | le vittime a Livorno Palermo e in Abruzzo

Oggi si sono verificati tre tragici incidenti sul lavoro in Italia, causando la morte di tre operai a Livorno, Palermo e in Abruzzo. Questi eventi evidenziano ancora una volta l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di adottare misure adeguate per prevenire incidenti sul lavoro. La tutela della vita dei lavoratori deve rimanere una priorità per tutte le aziende e le istituzioni.

Tre operai sono morti oggi sul lavoro: uno a Livorno, schiacciato da una gru; un altro in Abruzzo dopo un incidente in cantiere. Un altro ancora a Palermo, caduto da un'impalcatura. In totale 5 vittime in due giorni.

