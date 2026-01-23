Moretti è libero Meloni | Indignata I genitori delle vittime | Sconcertati

Jacques Moretti è stato scarcerato dopo aver versato una cauzione di 200 mila franchi, secondo quanto deciso dal Tribunale delle misure coercitive di Sion. La notizia ha suscitato reazioni diverse, con Meloni che si è detta

Pagando una cauzione di 200 mila franchi, Jacques Moretti ha ottenuto la scarcerazione dal Tribunale delle misure coercitive di Sion. Il proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Insieme a lui è indagata la moglie Jessica Maric. Secondo quanto si apprende, il tribunale ha deciso così "a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato" la cauzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

