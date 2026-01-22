Chi è il vescovo di Alessandra ‘indagato’ da Papa Leone | Guido Gallese il prelato in Tesla che fa kitesurf in Sudamerica
Guido Gallese, vescovo di Alessandra, ha attirato l’attenzione per il suo stile di vita non convenzionale. Appassionato di sport e kitesurf, si sposta spesso in Sudamerica, dove si dedica agli allenamenti. Durante il pranzo dei poveri di Natale 2023, è stato visto arrivare a bordo di una Tesla, suscitando curiosità sulla sua figura e sulle sue attività.
Torino – Al pranzo dei poveri del Natale 2023 si presentò guidando la sua Tesla. È uno sportivo, appassionato di kitesurf: si dice che possieda molte tavole e prediliga il Sudamerica per gli allenamenti. Il vescovo Guido Gallese governa la Diocesi da 14 anni. In questi giorni sta “ospitando” una visita apostolica, che altro non è che un'ispezione disposta dal papa Leone e affidata al cardinal Giuseppe Bertello. La storia è stata raccontata da La Stampa. A far scattare l’indagine non sarebbero state tuttavia né l’auto elettrica di lusso né le surfate tra le onde: pare, riferisce il quotidiano, che in Vaticano negli anni si sia accumulato un dossier sul prelato alimentato da lettere e denunce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
