Monreale si insedia la Consulta Giovanile | Flavio Messina è il presidente

A Monreale si è ufficialmente insediata la Consulta Giovanile, con Flavio Messina nominato presidente. L’assemblea inaugurale si è svolta ieri pomeriggio nell’aula dedicata, segnando l’avvio delle attività rivolte ai giovani del territorio. La Consulta rappresenta un punto di riferimento per la partecipazione giovanile e il coinvolgimento attivo nella vita comunitaria.

Monreale – Si è aperta ufficialmente ieri pomeriggio, presso l’Aula, la prima assemblea della Consulta Giovanile. Nel corso della seduta sono stati definiti i vertici che guideranno l’azione del gruppo per i prossimi anni. Alla guida della Consulta è stato nominato all’unanimità Flavio Messina, 23 anni, studente magistrale di Ingegneria Elettrica. Ad affiancarlo sarà un Consiglio Direttivo composto da profili di alto valore accademico e professionale: Simone Di Gristina, Andrea Messina, Giuseppe Gebbia, Francesca Birchler, Daniele Angileri, Asja Albano e Mattia Intravaia. Il sindaco Alberto Arcidiacono, presente ai lavori, ha accolto con entusiasmo la nascita del nuovo organismo, rivolgendo un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i componenti. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

