Torna a Messina Salvatore La Rosa | il nuovo questore si insedia il 12 gennaio

Il 12 gennaio 2026, Salvatore La Rosa torna a Messina per assumere il ruolo di nuovo Questore. Dopo aver ricoperto importanti incarichi in altre città italiane, tra cui Reggio Calabria, l’ufficializzazione del suo insediamento rappresenta un momento significativo per la sicurezza e l’amministrazione locale. La Rosa torna così nella sua città natale per guidare la Questura peloritana.

Torna a casa Salvatore La Rosa, nuovo Questore di Messina. Il 12 gennaio 2026, il messinese La Rosa prenderà ufficialmente il comando della Questura peloritana, dopo aver ricoperto incarichi di rilevo in altre città italiane, tra cui Reggio Calabria, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di.

