Mondiali 2026 l’Europa valuta il boicottaggio | il calcio come leva geopolitica contro Trump

In vista dei Mondiali 2026, l’Europa prende in considerazione un possibile boicottaggio, utilizzando il calcio come strumento politico. Questa posizione, che sembra inusuale, riflette le tensioni geopolitiche e le strategie diplomatiche tra le istituzioni europee e gli Stati Uniti, in un contesto in cui il calcio diventa un elemento di confronto e di peso nelle relazioni internazionali.

L’idea circola da giorni nei palazzi europei con una formula che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata grottesca: usare il calcio come leva geopolitica contro Donald Trump. Il bersaglio sono i Mondiali Fifa 2026, organizzati negli Stati Uniti insieme a Canada e Messico. La miccia ovviamente è la Groenlandia, che l’amministrazione americana continua a trattare come un obiettivo strategico negoziabile, tra minacce di dazi e pressioni politiche sugli alleati europei. Ed è proprio in questo contesto che l’ipotesi di un boicottaggio europeo del torneo entra nel dibattito politico come strumento di deterrenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Germania valuta il boicottaggio dei Mondiali dopo le minacce di Trump: deciderà la federazioneLa federazione tedesca sta considerando la propria partecipazione ai Mondiali 2026, in risposta alle tensioni politiche e alle recenti minacce di Donald Trump.

Groenlandia, il debito americano come possibile leva geopolitica per l’EuropaL’uscita del fondo danese Akademiker Pension dalle obbligazioni statunitensi solleva riflessioni sulle implicazioni geopolitiche di questa scelta.

