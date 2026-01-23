Mo | Renzi ' al momento no al Board of peace entrerei ma in una logica di accordo'
Renzi ha dichiarato di non essere favorevole all’ingresso nel Board of Peace al momento, precisando che potrebbe valutare un’adesione solo in presenza di un accordo condiviso. Attualmente, la sua posizione è di non entrare, anche se non esclude future possibilità, mantenendo un approccio aperto a discussioni e negoziati.
Roma, 23 gen (Adnkronos) - All'ingresso nel Board of peace "è un no non secco. Al momento non entrerei. Vorrei entrare in una logica di un accordo, se cambiano le cose, se il presidente è il presidente americano e non Trump persona fisica cui dare dei soldi". Lo ha detto Matteo Renzi a Un giorno da pecora. "Lo statuto mi sembra un pò discutibile, il presidente non è il presidente americano ma Trump, allucinante. Giorgia era contenta per l'invito poi c'era scritto costa 1 miliardo, un pò una fregatura -ha spiegato il leader di Iv-. Penso che la partita sia da chiarire, in generale Trump deve chiarire che tipo di rapporti vuole con il resto del mondo e con l'Europa in particolare.
Mo: la Norvegia non parteciperà al Board of Peace di TrumpIl governo norvegese ha annunciato che non parteciperà al
Mo: Egitto, 'al-Sisi sta valutando se accettare invito Trump a far parte del 'Board of Peace''Il ministero degli Esteri egiziano ha comunicato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi sta valutando l’invito ricevuto dal presidente Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza.
