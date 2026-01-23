Renzi ha dichiarato di non essere favorevole all’ingresso nel Board of Peace al momento, precisando che potrebbe valutare un’adesione solo in presenza di un accordo condiviso. Attualmente, la sua posizione è di non entrare, anche se non esclude future possibilità, mantenendo un approccio aperto a discussioni e negoziati.

Roma, 23 gen (Adnkronos) - All'ingresso nel Board of peace "è un no non secco. Al momento non entrerei. Vorrei entrare in una logica di un accordo, se cambiano le cose, se il presidente è il presidente americano e non Trump persona fisica cui dare dei soldi". Lo ha detto Matteo Renzi a Un giorno da pecora. "Lo statuto mi sembra un pò discutibile, il presidente non è il presidente americano ma Trump, allucinante. Giorgia era contenta per l'invito poi c'era scritto costa 1 miliardo, un pò una fregatura -ha spiegato il leader di Iv-. Penso che la partita sia da chiarire, in generale Trump deve chiarire che tipo di rapporti vuole con il resto del mondo e con l'Europa in particolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Renzi, 'al momento no al Board of peace, entrerei ma in una logica di accordo'

Mo: la Norvegia non parteciperà al Board of Peace di TrumpIl governo norvegese ha annunciato che non parteciperà al

Mo: Egitto, 'al-Sisi sta valutando se accettare invito Trump a far parte del 'Board of Peace''Il ministero degli Esteri egiziano ha comunicato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi sta valutando l’invito ricevuto dal presidente Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Trattamento integrativo in busta paga: guida semplice e completa.

Matteo Renzi Trump alza i dazi Bene. Lo faccia anche Bruxelles senza le timidezze dei mesi scorsi. La Casa Bianca vuole la guerra commerciale con l’UE Non si può fischiettare facendo finta di niente: occorre farsi rispettare. Ora è il momento di replicare c - facebook.com facebook

È la moda del momento ricordare noi stessi nel 2016. Non ho foto da esibire con sorrisi e allegria: il 2016 è stato un anno duro ma cruciale per me. È uno dei motivi per cui continuo a portare avanti le mie battaglie per un vero garantismo. È stato l’anno della pr x.com