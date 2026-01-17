Mo | Egitto ' al-Sisi sta valutando se accettare invito Trump a far parte del ' Board of Peace' '

Il ministero degli Esteri egiziano ha comunicato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi sta valutando l’invito ricevuto dal presidente Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza. La decisione sarà presa in base a considerazioni di politica estera e stabilità regionale. La proposta rappresenta un possibile passo verso iniziative di pace nella regione, ma al-Sisi non ha ancora dato una risposta definitiva.

Il Cairo, 17 gen. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri egiziano ha annunciato che il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto un invito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per entrare a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. Al-Sisi - aggiunge il dicastero - sta ora valutando l'offerta.

