Minori Mission Bambini | Anna Petta A Baronissi bimbi felici Un investimento concreto sull’infanzia

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, sottolinea l’impegno del Comune a garantire un’offerta educativa solida e inclusiva per i minori. Attraverso investimenti concreti, si mira a ridurre le disuguaglianze, sostenere le famiglie e promuovere un ambiente sostenibile che favorisca il benessere e lo sviluppo psicofisico dei bambini, rendendo la città un modello per l’infanzia.

La Sindaca Anna Petta: "Baronissi modello per l'infanzia. Disponiamo di un'offerta educativa solida per ridurre le disuguaglianze, sostenere le famiglie, promuovere un welfare inclusivo per contrastare la dispersione scolastica, in un ambiente sostenibile volto al benessere e allo sviluppo psicofisico". In relazione ai dati diffusi nella giornata di oggi da "Mission Bambini " sulla scarsa copertura dei servizi educativi per la prima infanzia in Campania, il Comune di Baronissi sottolinea il proprio impegno concreto nel settore, con una rete di nidi comunali strutturata e in costante ampliamento.

