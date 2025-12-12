Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Approvato in Consiglio comunale il nuovo PUC

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), un documento che mira a tutelare il territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile. La Sindaca Anna Petta ha sottolineato l'importanza di uno strumento moderno, volto a garantire un equilibrio tra tutela ambientale e crescita economica del territorio.

La Sindaca Anna Petta: "Uno strumento moderno, che protegge il territorio e crea sviluppo sostenibile". Baronissi compie oggi un passo decisivo per il suo futuro. Con l'approvazione definitiva dell'Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della relativa Variante, il Consiglio comunale ha dotato la città di uno strumento aggiornato, orientato alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità. Non si tratta solo di modifiche normative, ma di una visione di città che cresce con equilibrio, senza consumo di nuovo suolo, migliorando la qualità dei quartieri e proteggendo il patrimonio ambientale e paesaggistico.

