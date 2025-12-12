Baronissi la Sindaca Anna Petta | Approvato in Consiglio comunale il nuovo PUC

Baronissi compie un passo importante verso il suo futuro con l’approvazione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della relativa Variante. Con questa decisione, il Consiglio comunale ha adottato uno strumento aggiornato, volto alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità, segnando un momento decisivo per lo sviluppo della città.

Baronissi compie oggi un passo decisivo per il suo futuro. Con l'approvazione definitiva dell'Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della relativa Variante, il Consiglio comunale ha dotato la città di uno strumento aggiornato, orientato alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità. Non si tratta solo di modifiche normative, ma di una visione di città che cresce con equilibrio, senza consumo di nuovo suolo, migliorando la qualità dei quartieri e proteggendo il patrimonio ambientale e paesaggistico. Il percorso verso l'approvazione è stato lungo, rigoroso e partecipato.