Due giovani a Minneapolis hanno perso il controllo dell’auto nel tentativo di sfuggire all’arresto da parte degli agenti dell’Ice. L’incidente ha portato all’arresto dei sospetti, evidenziando le operazioni delle autorità federali nella regione. Le immagini dell’incidente e dell’arresto sono state diffuse, offrendo uno sguardo sulla dinamica degli eventi.

Due giovani che cercavano di sfuggire all’arresto da parte degli agenti federali dell’Ice si sono schiantati con l’auto in Minnesota. Dopo l’impatto, i due ragazzi hanno tentato la fuga a piedi, venendo però bloccati dai poliziotti. Il Minnesota è diventato uno dei principali obiettivi delle operazioni di immigrazione federale. Ieri ha fatto scalpore l’immagine di un bambino di 5 anni arrestato. Greg Bovino, un funzionario della dogana e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti che è stato il volto della repressione, ha detto che gli agenti dell’immigrazione hanno effettuato circa 3.000 arresti in Minnesota nelle ultime sei settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, ragazzi si schiantano con l'auto per sfuggire agli agenti dell'Ice: le immagini dell'arresto

Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migrantiA Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni.

Minneapolis, video mostra agenti dell’ICE colpire un uomo al volto con ginocchiateA Minneapolis, un video mostra agenti dell’ICE colpire un uomo al volto con ginocchiate, aggravando le tensioni tra le forze federali e la comunità locale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Minneapolis, ragazzi si schiantano con l'auto per sfuggire agli agenti dell'Ice: le immagini dell'arresto.

Minneapolis, ragazzi si schiantano con l'auto per sfuggire agli agenti dell'Ice: le immagini dell'arresto(LaPresse) Due giovani che cercavano di sfuggire all'arresto da parte degli agenti federali dell'Ice si sono schiantati con l'auto in Minnesota. stream24.ilsole24ore.com

Un bimbo di 5 anni è stato arrestato dall'Ice a Minneapolis, sarebbe detenuto in Texas. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo è stato usato come 'esca' per fermare il genitore. Fermati altri ragazzi dai 10 ai 17 anni nello stesso quartiere. #ANSA - facebook.com facebook

Un bimbo di 5 anni è stato arrestato dall'Ice a Minneapolis, sarebbe detenuto in Texas. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo è stato usato come 'esca' per fermare il genitore. Fermati altri ragazzi dai 10 ai 17 anni nello stesso quartiere. #ANSA x.com