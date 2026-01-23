Nell’ambito dell’intervista su Rai 2, il procuratore Antonio Tanga ha commentato con una frase forte e inquietante, affermando: “Se ho un coltello bilama? Sì, per uccidere mia moglie”. Questa dichiarazione si riferisce al caso Torzullo, sottolineando la gravità e la delicatezza delle indagini in corso sul femminicidio.

“Sì, per uccidere mia moglie.” È l’agghiacciante risposta che è stata data dal sostituto procuratore Antonio Tanga a conduttore di Ore 14 su Rai 2, Milo Infante. L’episodio ha fatto registrare un momento di forte tensione tra il giornalista e l’ospite. La discussione riguardava il femminicidio di Federica Torzullo, la cui morte a Anguillara Sabazia è stata confessata dal marito, Claudio Carlomagno. La donna è stata colpita almeno 23 volte con un “coltello bilama” che si trovava nel bagno della loro abitazione, e che lui avrebbe poi gettato dalla macchina in movimento. L’arma del delitto, non è stata ancora ritrovata dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se ho un coltello bilama? Sì, per uccidere mia moglie”: l’agghiacciante battuta del procuratore Antonio Tanga sul femminicidio Torzullo a Ore 14

La vita in diretta. . Questa mattina i Carabinieri hanno scavato per ore, a mani nude e con il metal detector, nei luoghi in cui #ClaudioCarlomagno ha detto di aver gettato il coltello bilama con cui ha ucciso la moglie, #FedericaTorzullo. #VitaInDiretta - facebook.com facebook

Chiedo a chi è più pratico. Ma un coltello bilama è normale si trovi in casa A cosa serve esattamente È corretta la foto che ho trovato Grazie a chi mi risponderà, mi piacerebbe ragionarci assieme e ammetto di non essere esperta. #FedericaTorzullo #mattin x.com