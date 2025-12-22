Milano Cortina 2026 i portabandiera al Quirinale per la consegna del tricolore Mattarella | L’Italia sarà con voi

Nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, un silenzio solenne ha accolto uno dei momenti più emozionanti della vigilia olimpica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il tricolore ai sei portabandiera che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Arianna Fontana e Federico Pellegrino sventoleranno la bandiera a Milano, Amos Mosaner e Federica Brignone a Cortina, mentre Chiara Mazzei e René De Silvestro guideranno la squadra paralimpica. La cerimonia, alla quale hanno partecipato una rappresentanza di atlete, atleti, tecnici e staff guidati dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, ha avuto un significato particolare: dopo venti anni i Giochi tornano in Italia e questa volta il tricolore rimane dentro i confini nazionali, come ha sottolineato Buonfiglio nel suo intervento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

