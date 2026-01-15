Comunicato Stampa | Paralimpiadi Milano Cortina 2026

Il presente comunicato stampa, a firma del Consiglio Regionale Veneto, fornisce informazioni sulle iniziative e gli aggiornamenti riguardanti le Paralimpiadi Milano Cortina 2026. L’obiettivo è offrire un quadro chiaro e accurato delle attività legate all’evento, evidenziando l’impegno della regione nel promuovere l’inclusione e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte. La responsabilità editoriale è di competenza del Consiglio Regionale Veneto.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Leggi anche: Milano Cortina 2026, alla Rai i diritti tv delle Paralimpiadi Leggi anche: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: alla Rai i diritti tv in esclusiva La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Samsung dà il via al conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026 e presenta il nuovo roster del Team Samsung Galaxy; La campagna Allianz per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Mezzi di trasporto pubblico gratuiti durante le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina; A Villa Burba “EMOZIONI DEI GIOCHI - Culture Through Sport”. COMUNICATO STAMPA DEL COMITATO DELLA SOCIETA’ CIVILE PER IL NO NEL REFERENDUM COSTITUZIONALE 15.01.2026 Superate le 500.000 firme, continuiamo a firmare per rafforzare le ragioni del NO alla legge Nordio In poco più di tre settiman facebook Pubblicato il calendario dei comunicati stampa #istat per il 2026: uno strumento che rende più semplice programmare e accedere alle principali statistiche ufficiali Scopri il calendario completo sul sito Istat: istat.it/wp-content/upl… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.