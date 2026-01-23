Francesco Letizia, giornalista di sportItalia, commenta le recenti novità societarie del Milan, con particolare attenzione alla posizione di Furlani. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo approfondito sulle eventuali modifiche in atto e sui possibili sviluppi futuri del club rossonero, fornendo un’analisi obiettiva e dettagliata delle dinamiche internazionali e interne alla società.

Francesco Letizia, giornalista di sportItalia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alle novità societarie in arrivo al Milan. Letizia, dopo aver parlato del rifinanziamento di Cardinale con Manulife Comvest, ha voluto parlare anche della figura di Calvelli, facendo riferimento anche a Giorgio Furlani. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "La vicenda del rifinanziamento di Cardinale con Manulife Comvest non deve essere una distrazione per l’ambiente. Ogni speculazione su rivoluzioni e stravolgimenti societari è strumentale a chi pensa ai propri interessi e non a quelli del Milan: la verità è che si tratta di una semplice operazione finalizzata a risparmiare diversi milioni di euro legata a tassi di interesse più bassi, come quando ciascuno di noi fa la surroga con un’altra banca per il mutuo di casa propria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Letizia: "Se qualcuno voleva vedere la cacciata di Furlani, dovrà…"

