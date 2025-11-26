Letizia | Furlani aveva fatto bene ad abbassare la cifra a Maignan dopo Rotterdam

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Letizia, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla questione legata a Mike Maignan e al suo rinnovo di contratto: è stato giusto abbassare la cifra? Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

letizia furlani aveva fatto bene ad abbassare la cifra a maignan dopo rotterdam

© Pianetamilan.it - Letizia: “Furlani aveva fatto bene ad abbassare la cifra a Maignan dopo Rotterdam”

Altri contenuti sullo stesso argomento

letizia furlani aveva fattoLetizia: "Furlani aveva ragione ad abbassare l’offerta per Maignan dopo Rotterdam, ora le cose sono cambiate" - Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla questione Mike Maignan: “Ormai il passato è alle spalle e non si può ... Lo riporta milannews.it

Per vincere i Mondiali, Mattia Furlani ha fatto due passi in più - Nella storia solo dodici atlete e atleti italiani hanno vinto una medaglia d’oro ai Mondiali di atletica leggera. ilpost.it scrive

Battocletti si ritrova Furlani in diretta TV, è emozione pura: “Ci hai fatto agitare” - Nadia Battocletti spera di ripetere l'exploit di Mattia Furlani che ha conquistato l'oro ai Mondiali di atletica nel salto in lungo. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Letizia Furlani Aveva Fatto