Letizia | Furlani aveva fatto bene ad abbassare la cifra a Maignan dopo Rotterdam

Francesco Letizia, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla questione legata a Mike Maignan e al suo rinnovo di contratto: è stato giusto abbassare la cifra? Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Letizia: “Furlani aveva fatto bene ad abbassare la cifra a Maignan dopo Rotterdam”

Letizia: "Furlani aveva ragione ad abbassare l’offerta per Maignan dopo Rotterdam, ora le cose sono cambiate" - Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla questione Mike Maignan: “Ormai il passato è alle spalle e non si può ... Lo riporta milannews.it

