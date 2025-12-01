Materazzi senza giri di parole | Se l’Italia non va ai Mondiali qualcuno dovrà dire che non è capace

Dall’andamento altalenante dell’Inter alla Nazionale impegnata nei play-off per i Mondiali 2026: intercettato a Miami, Marco Materazzi ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Durante la chiacchierata, l’ex difensore nerazzurro ha anche lanciato un chiaro messaggio ai vertici del calcio italiano. Le parole di Materazzi. Materazzi si è soffermato innanzitutto sulle critiche a Chivu. Secondo lui, non c’è da fare alcun dramma se la partenza dei nerazzurri si sta rivelando abbastanza complicata: «Siamo a un punto dalla prima, no? Il campionato è lungo, ci sono tante squadre, c’è il Milan che è attrezzato e sarà lunga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Materazzi senza giri di parole: «Se l’Italia non va ai Mondiali, qualcuno dovrà dire che non è capace»

