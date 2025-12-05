In arrivo a gennaio Hyperlove il nuovo album di Mika

Mika ha annunciato l’imminente uscita di Hyperlove, il suo nuovo album, prevista per il 23 gennaio 2026. Il disco, che comprenderà anche il brano Modern Times, pubblicato il mese scorso, arriverà a distanza di due anni da Que ta tête fleurisse toujours, eseguito interamente in francese. Il nuovo progetto discografico del cantautore britannico-libanese è stato anticipato anche dal singolo Immortal Love, già disponibile all’ascolto in formato digitale. Nel 2026, partirà anche lo Spinning out tour, che porterà Mika in tutto il mondo. La tournée farà tappa anche in Italia per due date all’ Unipol Arena di Bologna, il 2 marzo 2026, e all’ OGR di Torino, il 4 marzo 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In arrivo a gennaio “Hyperlove”, il nuovo album di Mika

