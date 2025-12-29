Mar-a-Lago avvicina la pace Ma non chiude il negoziato

Il recente incontro a Mar-a-Lago tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha segnato un passo importante nel percorso verso la pace in Ucraina. Sebbene le parti abbiano dichiarato di essere più vicine a un accordo rispetto al passato, il negoziato non si è ancora concluso. La discussione ha aperto nuovi spunti, ma resta ancora molto da fare per raggiungere un’intesa definitiva.

"Più vicina che mai prima", ma ancora non raggiunta. Il summit di ieri a Mar-a-Lago, in cui il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati faccia a faccia per cercare di trovare un compromesso definitivo sulla proposta di pace per il conflitto in Ucraina, non ha portato quella svolta attesa da alcuni osservatori. "Questioni spinose". Secondo quanto fatto trapelare sino ad ora sull'incontro, sembra che a prevenire ulteriori progressi sostanziali siano stati quei temi su cui già fino ad ora le parti non sembravano aver trovato una soluzione condivisa.

