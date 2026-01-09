La vicenda Microgame continua a essere oggetto di attenzione, con un confronto durato oltre due ore presso Confindustria. Nonostante il dialogo, l’azienda ha confermato la volontà di mantenere in corso le procedure di licenziamento per 14 dipendenti, senza indicare intenzioni di revoca. La situazione rimane aperta, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo per trovare una soluzione condivisa.

Tempo di lettura: 2 minuti La vertenza Microgame resta ancora senza soluzione. Oltre due ore di confronto nella sede di Confindustria ma pare persista la volontà dell’azienda di non ritirare al momento la procedure avviate per 14 licenziamenti e di proseguire dritto. La buona notizia è che le parti si sono aggiornate ad un nuovo incontro fissato per il prossimo 23 gennaio affinché possano essere messi in campo nuovi strumenti di garanzia per i lavoratori. La giornata nella sede degli industriali in piazza Risorgimento non ha avuto gli esiti sperati dai dipendenti. A presiedere il vertice è stata Teresa Giornale di Confindustria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vicenda Microgame: parti lontane ma il dialogo continua

Leggi anche: Manovra: Iv, 'sentiamo parti sociali, dialogo fondamentale'

Leggi anche: Yildiz Juve, Gazzetta: il rinnovo non decolla! Dialogo congelato tra le parti e quel rischio di una proposta fuori mercato