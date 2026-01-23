Micaela Ramazzotti | Vi racconto Elena Di Porto che tirava pugni ai fascisti e salvò molte vite

Con l’approssimarsi del Giorno della Memoria, è importante ricordare figure che hanno dato un contributo significativo alla storia. Micaela Ramazzotti ci racconta la storia di Elena Di Porto, una donna che si oppose ai fascisti e salvò molte vite. La sua testimonianza ci permette di riflettere sull’importanza di ricordare e valorizzare le azioni di chi ha combattuto per la libertà e la giustizia.

E' la storia di una donna ebrea, forte, indipendente e coraggiosa che sfidò il regime fascista per salvare molte persone e segnò la storia del ghetto ebraico di Roma durante il fascismo e l'occupazione nazista Con l'avvicinarsi del Giorno della memoria, tornano a galla personaggi unici che hanno segnato in qualche modo la storia e che meritano di essere ricordati. È importante, per esempio, "raccontare la storia di Elena Di Porto per la sua grande forza, per la sua grande onestà intellettuale ed emotiva e per la sua empatia verso gli altri. Non era indifferente. L'indifferenza rovina il mondo", dice all'Adnkronos l'attrice Micaela Ramazzotti parlando del personaggio che interpreta nel film Elena del ghetto di Stefano Casertano, nelle sale dal 29 gennaio con Adler Entertainment in occasione della celebrazione del 27 gennaio (il Giorno della Memoria, appunto).

