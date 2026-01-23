Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si è recentemente espresso in un’intervista a Bruno Vespa. Registrata nel carcere di Bollate, l’intervista affronta il suo punto di vista sulla vicenda e sulla relazione con sua moglie, Marita Comi. Bossetti ribadisce la propria innocenza e chiede un confronto diretto con i genitori della vittima, sottolineando la volontà di dimostrare la propria estraneità ai fatti.

In un’intervista esclusiva a Bruno Vespa per Porta a Porta, registrata nel carcere di Bollate, Massimo Bossetti (55 anni, ergastolo definitivo per l’omicidio di Yara Gambirasio nel 2010) ribadisce la sua innocenza e chiede un incontro faccia a faccia con i genitori della vittima: "Guardandomi negli occhi, capirebbero che non sono l’assassino". Insiste sulla ripetizione del test del DNA che lo ha condannato ("irripetibile", secondo gli inquirenti) e rifiuta permessi premio: "Voglio uscire a testa alta, non con benefici regalati". Un passaggio significativo riguarda la vita privata: Bossetti ammette che la moglie, Marita Comi, non va più a trovarlo in carcere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Bossetti e lo sfogo su Marita Comi: "Perché mia moglie non viene più"

Massimo Bossetti: “Vorrei incontrare i genitori di Yara. Mia moglie non viene più a trovarmi in carcere”Massimo Bossetti ha espresso il desiderio di incontrare i genitori di Yara Gambirasio.

Massimo Bossetti a Bruno Vespa: "Voglio incontrare i genitori di Yara, non sono l'assassino. Mia moglie non viene più a trovarmi"Massimo Bossetti si rivolge pubblicamente a Bruno Vespa, riaffermando la propria innocenza e chiedendo la riapertura del caso Yara Gambirasio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Massimo Bossetti nell'intervista a Porta a Porta: Vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio; Massimo Bossetti vorrebbe incontrare i genitori di Yara Gambirasio, capirebbero che non sono l'assassino; Massimo Bossetti, intervista shock: Vorrei incontrare i genitori di Yara, capirebbero che non sono l’assassino di loro figlia; Massimo Bossetti a Bruno Vespa: Voglio incontrare i genitori di Yara, non sono l'assassino. Mia moglie non viene più a trovarmi.

Massimo Bossetti: Vorrei incontrare i genitori di Yara. Mia moglie non viene più a trovarmi in carcereL’uomo ammette poi che la moglie, Marita Comi, non va più a trovarlo in carcere. Mia moglie non viene più a trovarmi perché sono nate incomprensioni tra di noi. A parte la scoperta, come sapete tutti ... tpi.it

Massimo Bossetti a Bruno Vespa: Voglio incontrare i genitori di Yara, non sono l'assassino. Mia moglie non viene più a trovarmiIl muratore di Mapello, intervistato nel carcere di Bollate dove sta scontando la sua condanna, chiede di riaprire il caso, ammette di aver raccontato molte bugie e respinge le accuse sulle ricerche o ... today.it

"Vorrei incontrare i genitori di Yara, se mi vedessero capirebbero che non l'ho uccisa" In una lunga intervista Massimo Bossetti ha ripercorso le indagini, i processi e gli anni in carcere: “"Quando sono venuti ad arrestarmi in cantiere, non sono scappato, quei tr - facebook.com facebook

Massimo Bossetti: "Non sono l'assassino, vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio" x.com