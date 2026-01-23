Mia moglie… Massimo Bossetti la rivelazione su Marita Comi e i loro figli

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni inedite. Dal carcere di Bollate, ha affrontato temi personali, tra cui la relazione con sua moglie e i figli. Queste rivelazioni offrono uno sguardo più approfondito sulla vita privata di Bossetti, lontano dalle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto.

Massimo Bossetti torna a parlare pubblicamente dal carcere di Bollate, dove sta scontando l’ergastolo definitivo per l’omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010. In un’intervista esclusiva rilasciata a Bruno Vespa per Porta a Porta, il 55enne ripercorre alcuni passaggi centrali della sua vicenda giudiziaria e personale, ribadendo ancora una volta la propria innocenza, soffermandosi sulle condizioni della sua detenzione e sul progressivo isolamento affettivo che, negli anni, ha segnato la sua vita dietro le sbarre. Nel colloquio televisivo, Bossetti torna a proclamarsi estraneo al delitto e chiede un confronto diretto con i genitori di Yara Gambirasio: “Guardandomi negli occhi, capirebbero che non sono l’assassino”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

