mi riconosco nelle femministe iraniane arrabbiate per il tradimento di chi non credeva loro

Osservando le femministe iraniane della diaspora, spesso arrabbiate e deluse, mi riconosco nelle loro parole e nelle loro emozioni. Dopo il 7 ottobre 2023, anche noi palestinesi in Italia abbiamo vissuto momenti di difficoltà e delusione, sentendo il peso di un tradimento silenzioso. È un senso condiviso di ingiustizia e di speranza che ci unisce, oltre le differenze di contesto e provenienza.

In questi giorni sto seguendo sui social con molta attenzione alcune femministe iraniane della diaspora, molto arrabbiate, e non riesco a non rivedere me stessa e le altre palestinesi in Italia dopo il 7 ottobre 2023. Il senso del tradimento da parte di chi credevi alleato, di chi non capiva la rabbia e trovava più semplice liquidarci come “arrabbiate”, “non razionali”, “piene di odio”. quando in realtà quella rabbia era prova di piena lucidità: la lucidità di capire che ciò che stava accadendo era oltre ogni immaginazione. “Non sono più la stessa persona che ero due settimane fa”, ha detto oggi una di queste attiviste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

