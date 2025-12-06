Premio Furia alla virologa Capua | Mi riconosco nelle sue idee
Il Premio Furia ha celebrato l’unione tra ambiente e salute. L’edizione 2025 del riconoscimento assegnato dal Comune di Varese in memoria di Salvatore Furia ha voluto sottolineare infatti questo legame, rappresentato dalla figura di Ilaria Capua. Il nome della virologa e divulgatrice scientifica è stato scelto dal comitato scientifico del premio per l’impegno nella ricerca e nella diffusione del concetto di salute circolare. "Un approccio innovativo alla salute, che secondo me il Comune di Varese potrebbe abbracciare", ha detto la stessa premiata illustrando la sua idea in cui il benessere delle persone è parte di una rete che interconnette salute umana, animale e ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
