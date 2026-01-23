Metromare sotto attacco Lancio di pietre e finestrini rotti | Vogliamo trovare i responsabili

Il servizio Metromare è stato oggetto di un episodio di vandalismo, con lanci di pietre e danni ai finestrini dei mezzi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e i mezzi hanno continuato regolarmente il percorso. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questo atto di vandalismo e garantire la sicurezza del servizio.

Sassi lanciati contro le vetture del Metromare, e finestrini che vanno in frantumi. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i mezzi hanno potuto proseguire la propria corsa senza sbandamenti o interferenze. Ma le conseguenze di quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì verso le 17, sulla tratta del Metromare che corre tra le stazioni di Rimini e Riccione, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Start Romagna, non ha alcuna intenzione di minimizzare, ed ha presentato denuncia nella speranza di individuare i responsabili. Per altro si è trattato di un gesto reiterato a distanza di pochi minuti con un secondo lancio di sassi all'indirizzo di un altro mezzo che stava percorrendo il tracciato.

