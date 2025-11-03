Vandali in azione nella notte | finestrini rotti in decine di automobili

Ravenna, 3 novembre 2025 – In via Duino, via Carlo Levi, via De Sanctis, in via Aquileia, via Gulli, via Pirano e limitrofe nella notte tra sabato e domenica sono state vandalizzate decine di auto. I vandali hanno agito in gruppo. I vandali - sicuramente ad agire è stata più di una persona vista l’entità dei danni nei mezzi coinvolti -, hanno rotto i finestrini delle vetture parcheggiate in particolare nella zona Darsena e in zona Poggi. Brutta sorpresa per i proprietari al mattino. I proprietari delle autovetture ieri mattina al risveglio hanno trovato l’amara sorpresa dei cristalli in frantumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

