Meteo Roma del 23-01-2026 ore 06 | 15

Le previsioni del tempo per venerdì 23 gennaio 2026 indicano un giorno caratterizzato da molte nuvole su tutta Italia. Al Nord sono previste deboli piogge e nevicate sopra gli 800 metri, mentre al centro si alternano nuvolosità e occasionali deboli fenomeni, principalmente nelle Marche e nel Lazio. Al Sud, il maltempo con precipitazioni diffuse e temporali interesserà soprattutto le regioni meridionali, con neve oltre i 1000 metri sugli rilievi. Temperature in calo su tutta la penis

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la sera e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni di sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

