Le previsioni del meteo per Roma del 1° gennaio 2026 alle 06:15 indicano condizioni stabili e prevalentemente serene. Al mattino, si attende un cielo sereno con possibili addensamenti bassi nelle pianure, mentre nel pomeriggio il tempo rimarrà stabile con poche variazioni. La sera e la notte si prevedono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con eventuali densità basse al nord-ovest.

meteo venerdì Turati raccolto le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti Bassi in pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni concedi per lo più soleggiato è ancora qualche addensamento basso supposte pianure tra la sera per la notte ti rinnovano condizioni di tempo con prevalenza di cielo sereno e gli addensamenti Bassi al nord ovest al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti Maggiori schiarite tra Toscana e Umbria al pomeriggio a te se non c'è lì per lo più soleggiato ti tratterà te la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di ieri sera su tutti i settori al sud Al mattino pioggia tra Calabria e Sicilia sulle coste della Sardegna asciutto altrove con nuvolosità e schiarite al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori prevalentemente soleggiato sulle altre regioni tra la terapia la notte tempo e miglioramento anche tra Calabria e isole maggiori Salvo dei fenomeni residui termine massimo in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 01-01-2026 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 01-11-2025 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 01-12-2025 ore 06:15

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meteo Roma: oggi e domani poco nuvoloso, Giovedì 1 nubi sparse; Meteo Roma Capodanno, le previsioni per il 31 dicembre: freddo in arrivo dalla Russia, ma senza pioggia; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 1° Gennaio 2026; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Meteo a Roma e nel Lazio, da lunedì pomeriggio torna la pioggia. Scatta l'allerta - A dirlo sono le previsioni del dipartimento di protezione civile del Lazio che prevede per lunedì primo dicembre, “precipitazioni sparse, anche a carattere di ... romatoday.it

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì primo gennaio 2026 registrano un brusco calo delle temperature, che si avvicineranno allo zero. Un Capodanno 2026 che, come ci spiega il meteorologo di Meteo Expert - facebook.com facebook

Meteo #Roma: una notte di San Silvestro gelida. Attese le prime gelate, Daniele Ingemi . x.com